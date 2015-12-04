

Uyuşturucu kullanmak ve temin etmek suçlarından verien kesinleşmiş ceasını çeken Deniz Seki, Bakırköy Cezaevi'nde açılan gitar kursuna başladı. Ünlü şarkıcı Deniz Seki, haftanın dört günü belli saatler arasında gitar dersi alıyor. Hayata küseyen ve cezaevinde kendini geliştirmeye devam eden Deniz Seki ayrıca tiyatro ve drama eğitimi de almaya başladı.



Deniz Seki, usta oyuncu Tuncay Tanülkü ve ekibinden mahkum arkadaşları ile birlikte drama eğitimi alıyor. Deniz Seki'nin arkadaşlarıyla birlikte bir oyun sahnelemek istediklerini belirten iletişim danışmanı Özgür Aras, bunun için çok sıkı prova yaptıklarını iletiyor. Bir yandan da 2016 yılının ilk ayı çıkacak kitabını da tamamlamak için son sürat yazan Deniz Seki ise, “Çilehane verim haneye dönüşüyor” cümlesiyle ruh halini özetliyor.







