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Cezaevinde Nobel Barış Ödülü Kazanan Liu Xiaobo Hayatını Kaybetti

CEZAEVİNDE NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ KAZANAN LİU XİAOBO HAYATINI KAYBETTİ

Cezaevindeyken Nobel Barış Ödülü'nü kazanan İnsan Hakları Savunucusu Liu Xiaobo 61 yaşında hayatını kaybetti.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 20:50
Puan Ver : Cezaevinde Nobel Barış Ödülü Kazanan Liu Xiaobo Hayatını Kaybetti(6/10)2

Cezaevindeyken 2010 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan İnsan Hakları Savunucusu Liu Xiaobo hayatını kaybetti. Nobel Barış Ödüllü İnsan Hakları Savunucusu Liu Xiaoba uzun süredir mücadele ettiği karaciğer kanserine yenik düştü. 61 yaşındaki Xiaoba, tedavi gördüğü Çin'in Shenyang şehrinde hayatını kaybetti.

11 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

1989'da Tiananmen Meydanı'ndaki protesto eyleminin öncülerinden biri olan Xiaobo, 2009 yılında cezaevine konulmuştu. İnsan hakları savunucusu Xiaoba, 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

2010 YILINDA NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Norveç'teki Nobel Komitesi 2010 Nobel Barış Ödülü'ne Çinli muhalif Liu Xiaobo'yu layık görmüştü.

ÖDÜL SONRASI EV HAPSİNE ALINDI

Çinli muhalif Liu'nun Nobel Barış Ödülü'nü kazanması sonrası eşi Liu Xia da ev hapsine alınmıştı. Liu Xiaoba karaciğer kanseri teşhisi konmasının ardından tutulduğu cezaevinden salıverilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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