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Cezaevinde İntihar Eden Çevreci Çiftin Katili, 3 Mektup Bırakmış

CEZAEVİNDE İNTİHAR EDEN ÇEVRECİ ÇİFTİN KATİLİ, 3 MEKTUP BIRAKMIŞ

Antalya'da çevreci çifti öldüren katil, tutulanıp gönderildiği cezaevinde intihar etmişti. Katilin intiharından önce eşi, annesi ve arkadaşı için mektup yazdığı ortaya çıktı.

Tarih : 07 Ekim 2017, 17:20
Puan Ver : Cezaevinde İntihar Eden Çevreci Çiftin Katili, 3 Mektup Bırakmış(7/10)3

Antalya'nın Finike İlçesi'nde taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürülen Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı Ali Yamuç'un, cezaevindeki şüpheli değerlendirilen intiharı öncesinde eşi, annesi ve bir arkadaşına ulaştırılmak üzere 3 mektup bıraktığı ortaya çıktı.

ÇEVRECİ ÇİFTİ ÖLDÜREN KATİL, CEZAEVİNDE İNTİHAR ETMİŞTİ

Finike İlçesi'nde taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan 61 yaşındaki Ali Ulvi ile Aysin Büyüknohutçu çiftinin 9 Mayıs Salı günü Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürülmesiyle ilgili aynı bölgede oturan 31 yaşındaki Ali Yamuç, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Yamuç, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Elmalı Cezaevi'ne konuldub Ali Yamuç'un, bir süre önce nakledildiği Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde 20 Eylül sabahı ölü bulunması, şüpheye yol açtı.

EŞOFMAN LASTİĞİYLE KENDİSİNİ ASMIŞ

Alanya Savcılığı raporuna göre, diğer hükümlü ve tutuklular kahvaltıya gittiği sırada Ali Yamuç'un koğuşta kaldığı, tuvalette eşofman lastiğiyle kendini astığı belirtildi. Henüz soruşturma aşamasında olan dosyada cinayetlerin katil zanlısı Ali Yamuç, savcılık ve mahkeme ifadelerinde, kapatılan mermer ocağında çalışan 'Çirkin' lakaplı kişinin cinayetler için 50 bin TL teklif ettiğini, 3 bin TL'sini ödediğini söylediği belirtildi. Savcılık ve mahkemedeki bu ifadesinden sonra cezaevinde yazdığı iddia edilen ve daha sonra tutuklanan eşi Fatma Yamuç'un üzerinde ele geçirilen bir mektupta ise katil zanlısı başka bir mermer ocağının sahibini suçlamıştı.

EŞİ, ANNESİ VE ARAKADAŞINA MEKTUP YAZMIŞ

Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesi ile ilgili en önemli kanıt niteliğindeki intihar eden katil zanlısı Ali Yamuç'un şüpheli ölümüyle ilgili savcılık soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, daha önce bir not bıraktığı belirtilen Yamuç'un, 3 mektup yazdığı ortaya çıktı. Bu mektuplardan birinin, 'Cinayete iştirak ve yardım' ile suçlanarak tutuklanan ve halen Burdur Cezaevi'ndeki eşi Fatma Yamuç'a hitaben yazıldığı belirlendi. Yamuç'un diğer iki mektubu ise annesine ve komşusu olduğu belirtilen bir arkadaşına hitaben yazdığı ifade edildi. Mektuplar, soruşturması devam eden intihar olayı kapsamında halen savcılık dosyasında tutuluyor. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından mektupların ilgili kişilere teslim edilmesi bekleniyor.

UYUŞTURUCU MADDE ŞÜPHESİ

Cinayet şüphelisinin tuvalette eşofman lastiğiyle gerçekleştiği belirtilen ölümünü şüpheli bulan Büyüknohutçu ailesinin avukatları ise savcılığa cezaevinde bulunduğu süre içerisinde uyuşturucu, uyarıcı madde almaya devam edip etmediği konusunun kan örneği alınarak otopsi raporunda açıkça belirtilmesi konusunda talepte bulunmuştu. Ali Yamuç'un eşi, annesi ve komşusu olan bir arkadaşına hitaben 3 mektup bıraktığını öne sürenavukatlar, mektupların içeriğine ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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