

Silah sesini duyanların kanlar içerisinde bulduğu asker, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Uygun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Aslen Iğdırlı olan Uygun'un cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesinin yaşadığı İstanbul'a gönderileceği belirtildi.







kaynak:milliyet