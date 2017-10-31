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Cezaevi, Silahlı Terör Örgütüne Üye Militan Dediği Demirtaş'ı Riskli Olduğu İçin İfadeye Göndermemiş

CEZAEVİ, SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE MİLİTAN DEDİĞİ DEMİRTAŞ'I RİSKLİ OLDUĞU İÇİN İFADEYE GÖNDERMEMİŞ

Selahattin Demirtaş'ı ifadeye çağıran mahkemeye, tutuklu bulunduğu cezaevinden "Silahlı terör örgütüne üye olan militan konumundaki tutuklunun gönderilmesi çok riskli" cevabı verildiği ortaya çıktı.

Tarih : 31 Ekim 2017, 21:30
Puan Ver : Cezaevi, Silahlı Terör Örgütüne Üye Militan Dediği Demirtaş'ı Riskli Olduğu İçin İfadeye Göndermemiş(8/10)4

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, partisinin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, mahkemenin, sanığın duruşmada hazır edilmesi için tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'ne gönderdiği talep yazısına gelen cevabı açıkladı.

MAHKEME DURUŞMADA HAZIR EDİLMESİNİ İSTEDİ

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi, 14 Kasım günü görülecek davayla ilgili Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın duruşmada hazır edilmesi için cezaevine yazı gönderdi. Talep üzerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na cevap yazısı gönderildi.

"MİLİTAN KONUMUNDA TUTUKLU"

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu tarafından bugün Meclis Genel Kurulu'nda okunan yazıda, Demirtaş için 'Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan militan konumunda olan tutuklu' denildiği belirtildi. Kerestecioğlu'nun açıklamasına göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden başsavcılığa gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"GENİŞ BİR ÇEVREYE SAHİP OLMASI RİSK OLUŞTURUYOR"

"Edirne Özel Tip Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı'ndan anılan tutuklu ile ilgili geniş bir çevreye sahip olması ile sevk ve duruşmada ciddi güvenlik riski oluşturacağı bildirilmiştir. Ayrıca, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan militan konumunda olan ve kamuoyu tartından yakından bilinen ve takip edilen adı geçen tutuklunun bulunduğu il dışında yapılacak duruşmalara getirilip-götürülmesinin firar, olası saldırı ve Adliye önünde gösteri ve eylem yapılması gibi istenmeyen olayların yaşanmasına neden olabileceği değerlendirilmektedir."

GEREKİRSE "GÜNSÜZ DURUŞMA" İSTENDİ

Yazıda, Demirtaş'ın duruşmalara SEGBİS aracılığıyla katılmasına karar verilebileceği belirtildi. Yazının sonunda ise "Anılan mevzuat gereğince işlem yapılamaması halinde ve savunmasının mutlaka huzurda alınmasının gerekli görülmesi durumunda ise 'günsüz' olarak duruşma açılması hususlarını, bilgilerinize rica ederim" denildi. - Diyarbakır

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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