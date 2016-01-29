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CEZAEVİ ARKADAŞININ EŞİYLE İLİŞKİ CİNAYETİ


CEZAEVİ ARKADAŞININ EŞİYLE İLİŞKİ CİNAYETİ
Tarih : 29 Ocak 2016, 11:08
Puan Ver : Cezaevi Arkadaşının Eşiyle İlişki Cinayeti(5/10)3


Uyuşturucu suçundan Silivri cezaevi'nde yatan Zikri Pınarbaşı ve İsmet Alkan cezaevinde tanışıp arkadaş oldu. Vatan'dan Tolga Atar'ın haberine göre  Alkan bir süre sonra serbest kaldı. Pınarbaşı serbest kalan arkadaşından eşi İlksun K.'yı cezaevine getirmesini rica etti ve telefonunu verdi. İddiaya göre İsmet Alkan ile İlksun K. arasında zamanla duygusal ilişki oluştu. İkili imam nikahıyla evlenip birlikte yaşamaya başladı. İlksun K., bir süre sonra cezaevinden çıkan Zikri Pınarbaşı'ndan boşandı.

 

Eşinin kendisinden ayrılmasından Alkan'ı sorumlu tutan Pınarbaşı, onu ölümle tehdit etti. Pınarbaşı bir süre sonra bir kafeden çıkan Alkan'ı kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Pınarbaşı cinayetin sanığı olarak tutuklanırken ona yardım ettiği iddiasıyla iki arkadaşı da cezaevine gönderildi. Soruşturmasını tamamlayan savcılık tutuklu üç sanık hakkında da tasarlayarak adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırladı. Önceki gün görülen duruşmada savcılıkta da susma hakkını kullanan Zikri Pınarbaşı ifade vermedi. Diğer iki sanık ise haklarındaki iddiaları reddetti.








Etiketler: Cezaevi  Arkadaşının  Eşiyle  İlişki  Cinayeti    haber

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