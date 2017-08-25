Adalet Bakanı Gül, "Ceza infaz kurumlarında çalışan bütün personeli kapsayacak şekilde, 5 yılı geçmemek üzere, çalıştığı her bir yıl için 90 gün prim ödeme gün sayısı eklenecek" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Ceza infaz kurumlarında çalışan bütün personeli kapsayacak şekilde beş yılı geçmemek üzere çalıştığı her bir yıl için 90 gün prim ödeme gün sayısı eklenecek. Yani fiili hizmet zammıyla, 20 yıl çalışan bir personel 25 yıl çalışmış sayılacak" dedi.

2,5 YIL ERKEN EMEKLİ OLMA İMKANI

Gül, "Yine beş yılı geçmemek üzere fiili hizmet süresi zammının yarısı da emeklilik yaş haddinden indirilecektir. Böylece personelimiz maksimum 2,5 yıl erken emekli olma imkanına kavuşacaktır" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada