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çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları yükseliyor...

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR...

Altın fiyatları haftanın son gününde yükseliş göstererek piyasaları hareketlendirmişti. Altın yatırımcılarının en gözde ürünü olan Çeyrek altın ve Cumhuriyet altının fiyatları da dikkatle takip ediliyor. Peki altın fiyatları en son ne kadar oldu?

Tarih : 08 Mayıs 2017, 09:26
Puan Ver : Çeyrek Ve Cumhuriyet Altın Fiyatları Yükseliyor...(10/10)10


Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 140,50 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 231 lira, Cumhuriyet altını 940 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 140,50 liradan işlem gördü.



ALTIN FİYATLARI GEÇTİĞİMİZ HAFTAYI NASIL KAPATTI?



Dün güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 141,6 lira seviyesinde dengelendi.



140,1 lira ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybıyla 140,3 liradan tamamladı. Döviz kurlarının yükselmesine paralel bugüne artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,90 değer kazanarak 141,5 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını 954 liradan satılıyor.



Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel yaklaşık 3 haftadır düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise bugün gelen tepki alımlarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,31 yükselerek 1.232,90 dolar seviyelerinde dengelendi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Çeyrek  Ve  Cumhuriyet  Altın  Fiyatları  Yükseliyor    haber

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