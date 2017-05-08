Altın fiyatları haftanın son gününde yükseliş göstererek piyasaları hareketlendirmişti. Altın yatırımcılarının en gözde ürünü olan Çeyrek altın ve Cumhuriyet altının fiyatları da dikkatle takip ediliyor. Peki altın fiyatları en son ne kadar oldu?