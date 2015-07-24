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çeyrek resmen eridi

ÇEYREK RESMEN ERİDİ

Altının onsu 1077 dolarla Şubat 2010`dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Çeyrek altın ise ay başından bu yana 12 lira birden geriledi.

Tarih : 24 Temmuz 2015, 16:17
Puan Ver : Çeyrek Resmen Eridi(5/10)7


Altının onsu 1077 dolarla Şubat 2010`dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Çeyrek altın ise ay başından bu yana 12 lira birden geriledi.



Altının ons fiyatı güçlü ABD işsizlik maaş başvuruları verisinin ardından artan satışlarla yüzde 1'in üzerinde değer yitirerek 2010 yılından bu yana en düşük düzeye indi. Çeyrek altın ise adeta tepetaklak. Temmuz ayının başında 166 liradan satılan çeyrek 154 liraya kadar geriledi.



Altının onsu 1077 dolarla Şubat 2010'dan bu yana en düşük seviyeye düştü. Haftalık bazda yüzde 4'ün üzerinde kayıpla 9 ayın en sert düşüşünü kaydetmeye hazırlanan altında fiyatların teknik seviyeleri aşağı yönlü kırmasının ardından satışlar hızlandı.



Öte yandan yurt içinde de altın fiyatları tepetaklak. Gram altın 95 liraya kadar gerilerken, çeyrek altın ise ay başından bu yana 12 lira birden geriledi. Çeyrek altın şu anda Kapalıçarşı'da 154 liradan satılıyor.

 








Etiketler: Çeyrek  Resmen  Eridi    haber

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