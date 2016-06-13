Altının ons fiyatı 1.284,25 dolar ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altının satış fiyatı 198 liraya çıktı.



Geçen hafta boyu yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, cuma gününü 1.273,91 dolardan tamamladı.







Bugün 1.284,25,58 dolar ile 16 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkan ons altın, saat 10.25 itibarıyla 1.281 dolardan alıcı buluyor.







Altının gram fiyatı ise 121 lira sınırına kadar çıkarak, 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 120,4 liradan işlem görüyor.