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çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?

ÇEYREK ALTIN VE GRAM ALTIN KAÇ PARA OLDU?

Altın fiyatları hafta başından itibaren artan ve azalan fiyatlarla piyasalarda değişkenlik gösterdi.

Tarih : 16 Haziran 2017, 14:17
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ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Janet Yellen'in "şahin" olarak değerlendirilen açıklamaları sonrası 1.280,59 dolardan 1.257 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, dün önceki kapanışa göre yüzde 0,57 düşüşle 1.254 dolardan günü tamamladı.



Bugün, Asya piyasalarında son üç haftanın en düşük seviyesi olan 1.251,60 doları gören altının ons fiyatı, saat 10.50 itibarıyla 1.254,77 dolardan işlem görüyor.



ALTININ GRAMI 142 LİRAYI GÖRDÜ, ÇEYREK 233



Altının gram fiyatı dün dolar/TL'nin 3,5265'e yükselmesinin ardından 142,4 lirayı gördü. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,29 artışla 142 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 233, Cumhuriyet altını da 950 liradan alıcı buluyor.



 



kaynak:Sabah








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