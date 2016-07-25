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çeyrek altın ve dolar fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN VE DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın ve dolar fiyatları ne kadar oldu? altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıyı heyecanlandırıyor. Peki 25 Temmuz Pazartesi itibariyle çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Tarih : 25 Temmuz 2016, 17:19
Puan Ver : Çeyrek Altın Ve Dolar Fiyatları Ne Kadar Oldu?(5/10)5


Altında son durum ne?



Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,5 düşüşle 128 lira seviyelerine geriledi. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 210 lira, Cumhuriyet altını 856 liradan satılıyor.



Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,5 düşüşle 128 lira seviyelerine geriledi.



Piyasalarda gün ortası



Borsa günün ilk yarısında yüzde 2,94 değer kazanarak 73.848,84 puana çıktı.



Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,94 artarak 73.848,84 puana yükseldi.



Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 2.110,42 puan değer kazandı. Cuma günü, 71.738,43 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 684,23 puan ve yüzde 0,95 yükselişle 72.422,65  puandan başladı. Endeks en düşük 72.395,40 puanı, en yüksek ise 73.955,38 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,95, teknoloji endeksi yüzde  3,12, hizmetler endeksi yüzde 2,38 ve sanayi endeksi yüzde 3,12 değer  kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 365'i değer kazandı, 24'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse  senetleri Garanti Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları, Halkbank ve Vakıfbank oldu.








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