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çeyrek altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, 141,4 lira seviyelerinden işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 232, Cumhuriyet altını da 947 liradan alıcı buluyor.

Tarih : 23 Haziran 2017, 15:22
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Altının gram fiyatı, 141,4 lira seviyelerinden işlem görüyor.



Altının ons fiyatı dün 1.254,9 dolara kadar yükselmesinin ardından günü 1.250,5 dolardan tamamladı. Ons altın, dünkü yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.253,5 dolardan alıcı buluyor.



Altının gram fiyatı ise dün 140,7 liraya kadar geriledikten sonra günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 141,0 liradan kapattı. Gram altın şu dakikalarda yüzde 0,4 kazançla 141,5 lira seviyelerinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 232, Cumhuriyet altını da 947 liradan alıcı buluyor.



Uzmanlar, haftaya değer kayıplarıyla başlayan altın fiyatlarının veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle dalgalı bir seyir izlediğini kaydetti.



 



kaynak:ahaber








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