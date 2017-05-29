Xbox Game Pass Çıkış Tarihi Belli Oldu
Cisco Iot İçin Başarı Oranını Artırıyor
Xiaomi Mi Max 2 Resmen Tanıtıldı
Moto Z2 Play'in Özellikleri Netlik Kazandı
Oppo R11 Çok Yakında Tanıtılacak
Kırmızı Xperia Xz Premium Geliyor
Apple Qualcomm Kavgası Büyüyor
Kalp Krizi Riskini Belirleyen Kan Testi!
Myk Ve Bakanlar Kurulu Şekillenmeye Başladı
Eyüp'te Kaza! 1 Ölü!
Özge Ulusoy: Sözlerimin Arkasındayım
Allah Tekrarını Nasip Etsin
Beşiktaş'a Tesislerde Coşkulu Karşılama
İşte Beşiktaş'ın Yeni Amblemi
Yeni Volvo Xc60 En Güvenli Otomobillerden Biri Olacak
'fed Piyasaları Bulandırmamaya Çalışıyor'
Esnafın Borcu Siliniyor
Otomotiv Sektörü Bir Rekora Daha Koşuyor!
Çeyrek Altın Ne Kadar?
120 Bin İnşaat Firması İçin Kritik Tarih 9 Haziran

çeyrek altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

29 Mayıs 2017 tarihli altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatları önceki güne göre düştü. İşte 29.05.2017 Pazartesi için güncel altın fiyatları ve altın piyasasıyla ilgili detaylar...

Tarih : 29 Mayıs 2017, 09:21
Puan Ver : Çeyrek Altın Ne Kadar?(10/10)9


Son dönemde Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredilerin etkisiyle TL cinsinden kredilerde kredi-mevduat makasındaki seyir, bankacılık sektörünün kapasitesini zorlamaya başladı. Kredilerdeki hızlı yükseliş ile yılbaşında yüzde 130'larda olan kredi-mevduat oranı yüzde 150'lere kadar yükseldi. 



Mevduat artış oranının, kredi artış hızına yetişememesi sektörü yurtdışında borçlanmaya itiyor. Şehirlerin tasarruflarını ve kredi borçlarını incelediğimizde ‘borçsuz şehir' sayısının neredeyse kalmadığı görülüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla kredilerin mevduata oranı yüzde 100'den az olan şehir sayısı 2'ye indi. 6 yıl önce borçsuz şehir sayısı 12'ydi.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Çeyrek  Altın  Ne  Kadar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER