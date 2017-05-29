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Son dönemde Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredilerin etkisiyle TL cinsinden kredilerde kredi-mevduat makasındaki seyir, bankacılık sektörünün kapasitesini zorlamaya başladı. Kredilerdeki hızlı yükseliş ile yılbaşında yüzde 130'larda olan kredi-mevduat oranı yüzde 150'lere kadar yükseldi.



Mevduat artış oranının, kredi artış hızına yetişememesi sektörü yurtdışında borçlanmaya itiyor. Şehirlerin tasarruflarını ve kredi borçlarını incelediğimizde ‘borçsuz şehir' sayısının neredeyse kalmadığı görülüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla kredilerin mevduata oranı yüzde 100'den az olan şehir sayısı 2'ye indi. 6 yıl önce borçsuz şehir sayısı 12'ydi.







kaynak:sözcü