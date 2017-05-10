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çeyrek altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, 141,7 lira seviyelerinde dengelendi. Çeyrek altın 235 liradan satılıyor.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 14:58
Puan Ver : Çeyrek Altın Ne Kadar?(6/10)4


Altın fiyatları geriledi.



Dün, yükselen dolar/TL'ye paralel 142,5 liraya kadar çıkan gram altının fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 142,3 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, bugün 141,6 liraya kadar gerilemesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 141,7 lira seviyesinde dengelendi.



Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235, Cumhuriyet altını 955 liradan satılıyor.



 



kaynak:ahaber








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