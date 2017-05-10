

Altın fiyatları geriledi.







Dün, yükselen dolar/TL'ye paralel 142,5 liraya kadar çıkan gram altının fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 142,3 liradan tamamladı.







Altının gram fiyatı, bugün 141,6 liraya kadar gerilemesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 141,7 lira seviyesinde dengelendi.







Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235, Cumhuriyet altını 955 liradan satılıyor.







kaynak:ahaber