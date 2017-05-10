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çeyrek altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

10 Mayıs 2017 tarihli altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatları önceki güne göre düştü. İşte 10.05.2017 Çarşamba için güncel altın fiyatları ve altın piyasasıyla ilgili detaylar...

Tarih : 10 Mayıs 2017, 09:10
Puan Ver : Çeyrek Altın Ne Kadar?(7/10)7


Yatırım yapacak veya hediye almayı düşünen vatandaşın yakından takip ettiği çeyrek altın bugün yani 10.05.2017 Çarşamba günü ne kadar? Çeyrek altın fiyatları düne göre düştü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 233.66 liradan alıcı bulurken altının gramı ise 142.49 liradan satılıyor. Spot altının onsu ise 1222.75 dolar.



Çeyrek altın fiyatları Türkiye'de altın yatırımı için en çok takip edilen kalemlerden biridir. Öyle ki çeyrek altın sosyal yaşamda da kendine yer bulmuştur. Bebek ziyareti için alınır; nişanlarda, düğünlerde, sünnetlerde takılır, altın günlerinde alınır ve bunun dışında pek çok vesile ile hediye olarak paylaşılır. Türkiye'de altın fiyatları ons, gram, cumhuriyet, tam, Reşat gibi birimlerle ifade edilirken bunlardan çeyrek altın en çok merak edilen ve takip edilenidir denilebilir. Çeyrek altın fiyatlarının çok yükseldiği dönemlerde ise gram altına olan ilgi ve talep artmaktadır.



 



kaynak:sözcü








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