ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı, güne 151,7 lira seviyelerinde seyrediyor. Çeyrek altın 249 liradan satılıyor.
Altın fiyatları yatay seyrediyor.
Dün, dolar/TL'deki değer kaybına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,76 düşüşle 151,8 lira seviyelerinden tamamladı.
Altının gram fiyatı bugüne yatay bir seyirle başladı ve 151,7 lira seviyelerinde dengelendi.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını 1.014 liradan satılıyor.
kaynak:ahaber
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