ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Artan döviz kurlarının da etkisiyle 2 haftalık yükseliş trendine giren Kapalıçarşı altın fiyatları yeni haftaya sakin başladı.
Artan döviz kurlarının da etkisiyle 2 haftalık yükseliş trendine giren Kapalıçarşı altın fiyatları yeni haftaya sakin başladı. Cuma günü 147 liranın üzerinde kapanan gram altın yeni haftanın ilk gününde ise 147,50 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1230 doları aştı.
kaynak:cnntürk
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