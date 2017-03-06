Başımızın Belası Migren Artık Tarih Oluyor!
Demet Şener Kutluay, İbrahim Kutluay'ı İcraya Verdi
Böyle Sakatlık Görülmedi!
15 Temmuz Şehidi Resul Kaptancı'nın Ailesi İdam İstiyor
Çeyrek Altın Ne Kadar?
Musul'da İkinci Köprü De Alındı
Polis Aracına Taşla Saldırdı, Kafa Atarak Camını Kırdı...
Otomatik Döner Anten İle 4.5G Keyfi Denizlerde
General Mobile Gm 6 Tanıtıldı
Google'ın Pixel Laptop İçin Zamanı Yok!
Tacizciye Dayak Kamerada!
Pompalı Tüfekli Dehşet: 2 Ölü, 1 Yaralı
Esenyurt'ta Fabrikada Yangın Çıktı!
Xbox Game Pass Duyuruldu!
Facebook Video, Apple Tv İçin Çıktı
Dünyanın En Hızlı Otonom Elektrikli Otomobili
İran Televizyonundan Charlize Theron'a Sansür!
Diyete Başladınız Mı?
Halk Oylamasına Doğru
Fenerbahçe Formasını Giymek İçin Sabırsızlanıyorum

çeyrek altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Artan döviz kurlarının da etkisiyle 2 haftalık yükseliş trendine giren Kapalıçarşı altın fiyatları yeni haftaya sakin başladı.

Tarih : 06 Mart 2017, 09:24
Puan Ver : Çeyrek Altın Ne Kadar?(9/10)6


 Artan döviz kurlarının da etkisiyle 2 haftalık yükseliş trendine giren Kapalıçarşı altın fiyatları yeni haftaya sakin başladı. Cuma günü 147 liranın üzerinde kapanan gram altın yeni haftanın ilk gününde ise 147,50 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1230 doları aştı.



 



kaynak:cnntürk








Etiketler: Çeyrek  Altın  Ne  Kadar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER