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çeyrek altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

29 Ağustos 2016 tarihli altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatları önceki güne göre yükseldi. İşte 29 Ağustos 2016 Pazartesiiçin güncel altın fiyatları ve altın piyasasıyla ilgili detaylar...

Tarih : 29 Ağustos 2016, 09:48
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Yatırım yapacak veya hediye almayı düşünen vatandaşın yakından takip ettiği çeyrek altın bugün yani 29 Ağustos 2016 Pazartesi günü ne kadar? Çeyrek altın fiyatları düne göre değişmedi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 205.32 liradan alıcı bulurken altının gramı ise 125.3 liradan satılıyor. Spot altının onsu ise 1321.29 dolar.



Çeyrek altın fiyatları Türkiye'de altın yatırımı için en çok takip edilen kalemlerden biridir. Öyle ki çeyrek altın sosyal yaşamda da kendine yer bulmuştur. Bebek ziyareti için alınır; nişanlarda, düğünlerde, sünnetlerde takılır, altın günlerinde alınır ve bunun dışında pek çok vesile ile hediye olarak paylaşılır. Türkiye'de altın fiyatları ons, gram, cumhuriyet, tam, Reşat gibi birimlerle ifade edilirken bunlardan çeyrek altın en çok merak edilen ve takip edilenidir denilebilir. Çeyrek altın fiyatlarının çok yükseldiği dönemlerde ise gram altına olan ilgi ve talep artmaktadır.








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