ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı 123,9 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 201 lira, Cumhuriyet altını ise 822 liradan alıcı buluyor
Altının gram fiyatı 123,9 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 201 lira, Cumhuriyet altını ise 822 liradan alıcı buluyor.
SPOT ALTIN DA ZİRVE YAPTI
Fed sonrası başlayan yükselişini bugün de sürdürerek 1.313,66 dolar ile 15 Ağustos 2014 tarihinden bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.
MEMİŞ: BU SEVİYELER KALICI OLMAYABİLİR
AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan yükselişlerin kalıcı olmayabileceğine dikkati çekerek, gram fiyatında 120 lira, ons fiyatında 1.300 dolar seviyelerinin üzerinde satışların etkisini artırabileceği öngörüsünde bulundu.
Bu yıl faizleri hâlâ iki defa artırmayı planladığını açıklayan Fed, buna karşılık ekonomik büyümedeki yavaşlama nedeniyle para politikasında sıkılaşmanın gelecek yıllarda hız kaybedeceğini belirtti. Faiz veya temettü getirisi olmayan altının fiyatı faizlerdeki değişime göre yön belirliyor.
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