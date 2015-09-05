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Çeyrek Altın ne kadar? 05 Eylül 2015 altın fiyatları küçük altın fiyatı

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 05 EYLÜL 2015 ALTIN FİYATLARI KÜÇÜK ALTIN FİYATI

Altın alıcısı ve satıcısı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Tam altın, yarım altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 03/04 Eylül Küçük altın fiyatı ve analizleri...

Tarih : 05 Eylül 2015, 10:18
Puan Ver : Çeyrek Altın Ne Kadar? 05 Eylül 2015 Altın Fiyatları Küçük Altın Fiyatı(5/10)7


Altın alıcısı ve satıcısı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Tam altın, yarım altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 03/04 Eylül Küçük altın fiyatı ve analizleri...



Tam, yarım, çeyrek altın fiyatı 03/04 Eylül Küçük altın fiyatı...Düğünlerde çeyrek altına gücü yetmeyenler hediyelik çeyrek altına yöneldi.



Bugün 5 Eylül 2015 günü. Altın fiyatlarında son durum ne oldu? ÇEYREK ALTIN ne kadar oldu? Gram Altın ne kadar? Bugün 5 Eylül 2015 günü, Kapalıçarşıdan son notlar ve altın fiyatları...



İşte  03/04 Eylül  2015 Altın fiyatları:

                                   Alış    Satış    Önceki S.   

24 Ayar Altın Fiyatı    108,27    108,78    108,84   

Altın / Ons Fiyatı    1121,95    1122,55    1122,37 

Altın Kg / Dolar Fiyatı    35770    35790    35790  





22 Ayar Altın Fiyatı    98,53    99,64    99,70  

14 Ayar Altın Fiyatı    62,80    63,64    63,67  

Çeyrek Altın Fiyatı    177,15    187,59    187,69   

Yarım Altın Fiyatı    356,30    381,18    381,38 

Tam Altın Fiyatı    707,68    746,37    746,75  

İkibuçuklu Altın Fiyatı    1.770,32    1.883,92    1.884,88  

Beşli Altın Fiyatı    3.522,64    3.649,84    3.651,76 

Kalın Çeyrek Altın    180,65    192,76    192,86 

Kalın Yarım Altın    362,29    391,52    391,72  

Kalın Tam Altın    732,58    759,04    759,43   

Kalın İkibuçuklu    1.824,46    1.935,59    1.936,58 








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