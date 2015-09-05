Altın alıcısı ve satıcısı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Tam altın, yarım altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 03/04 Eylül Küçük altın fiyatı ve analizleri...



Altın alıcısı ve satıcısı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Tam altın, yarım altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 03/04 Eylül Küçük altın fiyatı ve analizleri...



Tam, yarım, çeyrek altın fiyatı 03/04 Eylül Küçük altın fiyatı...Düğünlerde çeyrek altına gücü yetmeyenler hediyelik çeyrek altına yöneldi.



Bugün 5 Eylül 2015 günü. Altın fiyatlarında son durum ne oldu? ÇEYREK ALTIN ne kadar oldu? Gram Altın ne kadar? Bugün 5 Eylül 2015 günü, Kapalıçarşıdan son notlar ve altın fiyatları...



İşte 03/04 Eylül 2015 Altın fiyatları:



Alış Satış Önceki S.



24 Ayar Altın Fiyatı 108,27 108,78 108,84



Altın / Ons Fiyatı 1121,95 1122,55 1122,37



Altın Kg / Dolar Fiyatı 35770 35790 35790







22 Ayar Altın Fiyatı 98,53 99,64 99,70



14 Ayar Altın Fiyatı 62,80 63,64 63,67



Çeyrek Altın Fiyatı 177,15 187,59 187,69



Yarım Altın Fiyatı 356,30 381,18 381,38



Tam Altın Fiyatı 707,68 746,37 746,75



İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.770,32 1.883,92 1.884,88



Beşli Altın Fiyatı 3.522,64 3.649,84 3.651,76



Kalın Çeyrek Altın 180,65 192,76 192,86



Kalın Yarım Altın 362,29 391,52 391,72



Kalın Tam Altın 732,58 759,04 759,43



Kalın İkibuçuklu 1.824,46 1.935,59 1.936,58