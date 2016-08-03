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Çeyrek altın ne kadar? 03.08.2016

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 03.08.2016

Altının gram fiyatı yükselişini üst üste 4'üncü güne taşıyarak 132,1 lira ile tarihi zirvesine çıktı.

Tarih : 03 Ağustos 2016, 14:59
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Dün dolar kurunun 3'ün üzerine çıkması ve ons fiyatındaki artışla yükselişini devam ettiren gram altın, günü yüzde 0,83 primle 131,17 liradan tamamlamıştı.



Bugün azalan risk iştahının neden olduğu altın talebi ve yurt içinde açıklanan temmuz ayı enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından TL üzerindeki baskının artmasıyla yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 132,1 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 10.45 itibarıyla 132,0 seviyesinden işlem görüyor.



Kapalıçarşı'da çeyrek altın 215 lira, Cumhuriyet altını 878 liradan satılırken, altının onsu ise dünkü kapanışın hemen üzerinde 1.365 dolardan satılıyor.








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