Altın fiyatları ile ilgili 11 Eylül tarihli son rakamlar az önce geldi. Çeyrek altın fiyatları ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar günün son rakamlarını bu haberimizde inceleyebilirler.



Altın fiyatları ile ilgili 11 Eylül tarihli son rakamlar az önce geldi. Çeyrek altın fiyatları ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar günün son rakamlarını bu haberimizde inceleyebilirler. Alınan son bilgelere göre altının gram fiyatı şu sıralarda 126,79 TL'den işlem görmekte.