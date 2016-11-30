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çeyrek altın kaç liradan satılıyor?

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRADAN SATILIYOR?

Çeyrek altın fiyatları yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar Dünya'da yaşanan gelişmelere bağlı olarak hareketlenmeler yaşıyor. İşte 30 Kasım Çarşamba günü itibariyle günce altın fiyatları...

Tarih : 30 Kasım 2016, 10:26
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 130,66 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 874,00 lira oldu.Altının ons fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından  1.190 dolar seviyelerinde dengelendi. Güne yatay başlayan altının onsu, etkisini artıran satışlarla 1.188  dolara kadar inmesinin ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,30 düşüşle 1.190  dolardan işlem görüyor.



 



kaynak:milliyet








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