Çeyrek altın fiyatları yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar Dünya'da yaşanan gelişmelere bağlı olarak hareketlenmeler yaşıyor. İşte 30 Kasım Çarşamba günü itibariyle günce altın fiyatları...