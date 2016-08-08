ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın fiyatları en popüler yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor.
Çeyrek altın fiyatları en popüler yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Altın fiyatları Cuma günü ABD'den açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde çıkması üzerine doların da değer kazanmasıyla yüzde 2 düşmesinin ardından, bugün bir haftanın en düşük seviyesi yakınlarında seyrine devam etti. Çeyrek altın şu dakikalarda Kapalıçarşı'da 213 TL'den satılıyor
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