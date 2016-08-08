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çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatları en popüler yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 09:50
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Çeyrek altın fiyatları en popüler yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Altın fiyatları Cuma günü ABD'den açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde çıkması üzerine doların da değer kazanmasıyla yüzde 2 düşmesinin ardından, bugün bir haftanın en düşük seviyesi yakınlarında seyrine devam etti. Çeyrek altın şu dakikalarda Kapalıçarşı'da 213 TL'den satılıyor








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