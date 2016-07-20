Darbe girişiminin ardından altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler yatırımcıyı yakından ilgilendiriyor. Gram altın fiyatlarında yaşanan rekor seviyelerin ardından son durum nasıl şekillendi. Peki 20 Temmuz Çarşamba itibariyle Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...