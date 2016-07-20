ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Darbe girişiminin ardından altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler yatırımcıyı yakından ilgilendiriyor. Gram altın fiyatlarında yaşanan rekor seviyelerin ardından son durum nasıl şekillendi. Peki 20 Temmuz Çarşamba itibariyle Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...
İstanbul Kapalıçarşı'da 128,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 129,10 liradan, 852,44 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 867,35 liradan, 116,84 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 118,26 liradan, 821,91 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 844,82 liradan, 413,31 liradan alınan Yarım Ziynet 424,41 liradan, 206,16 liradan alınan Çeyrek Ziynet 210,83 liradan satıldı.
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