ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Yatırımcısı tarafından yakından takip edilen çeyrek altın fiyatları ile ilgili günün ilk rakamlarını haberimizde paylaşıyoruz.
Altının gram fiyatı 127 liranın üzerine yatay bir seyir izliyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusuna yanıt arayan yatırımcının merakla beklediği haber geldi. Alınan son bilgilere göre; Kapalıçarşı`da çeyrek altın 209 lira, Cumhuriyet altını ise 853 liradan satılıyor. Gram altın, saat 11.00 itibarıyla yatay bir seyirle 127,4 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 209 lira, Cumhuriyet altını ise 853 liradan satılıyor.
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