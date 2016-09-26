ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın fiyatları bu hafta değer kazanarak yükselişe geçti.
Çeyrek altın fiyatları bu hafta değer kazanarak yükselişe geçti. Altın fiyatlarının düşmesiyle bir dönem fiyatı 204 lira olan çeyrek altın fiyatları, bu hafta değer kazanarak yatırımcısını sevindirdi. Altın piyasasında en çok talep gösterilen ürünlerden olan çeyrek altın, fiyatlarındaki inişli çıkışlı hareket ile yatırımcıyı tedirgin ediyordu. Peki çeyrek altın fiyatları bu haftayı kaç lira ile kapattı. İşte altın fiyatlarındaki son durum
Çeyrek altın fiyatları bu hafta değer kazanarak yükselişe geçti. Altın fiyatlarının düşmesiyle bir dönem fiyatı 204 lira olan çeyrek altın fiyatları, bu hafta değer kazanarak yatırımcısını sevindirdi. Altın piyasasında en çok talep gösterilen ürünlerden olan çeyrek altın, fiyatlarındaki inişli çıkışlı hareket ile yatırımcıyı tedirgin ediyordu. Peki çeyrek altın fiyatları bu haftayı kaç lira ile kapattı. İşte altın fiyatlarındaki son durum
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