ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Yeni bir haftaya başlarken yine merak edilen soru altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu oldu. Hatırlarsanız geçen hafta altın fiyatları şok bir şekilde yükseldi ve altının gram fiyatında rekor kırmıştı. 27 Haziran 2016 tarihli altında son durum ve çeyrek altın fiyatları haberimizde.
İstanbul Kapalıçarşı'da 125,92 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 125,97 liradan, 812,00 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 822,00 liradan,112,18 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 112,28 liradan, 811,86 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 832,22 liradan, 392,40 liradan alınan Yarım Ziynet 402,57 liradan, 196,81 liradan alınan Çeyrek Ziynet 201,28 liradan satıldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar