Yeni bir haftaya başlarken yine merak edilen soru altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu oldu. Hatırlarsanız geçen hafta altın fiyatları şok bir şekilde yükseldi ve altının gram fiyatında rekor kırmıştı. 27 Haziran 2016 tarihli altında son durum ve çeyrek altın fiyatları haberimizde.