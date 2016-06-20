ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Yeni bir haftaya başlarken en çok merak edilen sorulardan biri de altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu oluyor.
20 Haziran 2016 bugün Altın Fiyatları: İstanbul Kapalıçarşı'da 119,85 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 119,90 liradan, 805,00 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 815,00 liradan, 111,14 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 111,23 liradan, 804,27 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 824,45 liradan, 388,73 liradan alınan Yarım Ziynet 398,81 liradan, 194,97 liradan alınan Çeyrek Ziynet 199,40 liradan satılıyor.
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