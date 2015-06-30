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çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Altın, Yunanistan görüşmelerinin çökmesinin ardından güvenli liman alımlarından destek buluyor. İç piyasada gram fiyatı, 101,58 liraya yükseldi. Peki İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları güne nasıl başladı?

Tarih : 30 Haziran 2015, 09:17
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Altın, Yunanistan'ın, euro üyeliğinin iyice tehlikeye düşmesi ile birlikte, bankaları kapatması ve sermaye kontrolleri uygulamasının güvenli liman alımları getirmesinin ardından, gümüş ile birlikte değer kazandı.



DIŞ PİYASA



Spot altın yüzde 1.1 yükselişle ons başına 1.188,23 dolara kadar çıktıktan sonra, Singapur saati ile 11.07'de 1.182,76 dolara geldi. Ağustos vadeli altın kontratları, New York Comex piyasasında, yüzde 1.2 sıçrayarak ons başına 1.187,60 dolara kadar çıktıktan sonra 1.181,50 dolara gevşedi.








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