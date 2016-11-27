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Çeyrek altın fiyatı kaç lira oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

Çeyrek altın fiyatları haftayı 216 lira seviyesinde kapattı. Altın fiyatı hafta içi yatay seyiretti.

Tarih : 27 Kasım 2016, 18:45
Puan Ver : Çeyrek Altın Fiyatı Kaç Lira Oldu?(7/10)5


 ABD seçimlerinin ardından olağanüstü bir çıkış yakalayan altın fiyatları, seçimlerin sona ermesiyle etkisini yitirdi. Uzmanlar çeyrek altın fiyatları hakkında önemli uyarılarda bulunuyor.



Altının onsu yüzde 0.9 düşüşle ons başına 1,171.18 dolar ile Şubat ayından bu yana en düşük seviyesine inmesinin ardından 1,175.91 dolara geldi. Fiyatlar bu ay yüzde 8 düşerek, Haziran 2013'ten bu yana en kötü aylık performansını gerçekleştirmeye yöneldi.



Altın Kasım ayında, yatırımcıların yeni ABD başkanı Donald Trump'ın altyapı harcamalarını ARTıracağı ve ekonomiyi yeniden canlandıracağı beklentisi ile riskli varlıklara yönelmesi ile sert düştü, ve daha ucuz liman olan gümüş ayı piyasasına girdi. Trump'a ilişkin beklentiler ABD hisse senetlerinin art arda rekor seviyelere çıkmasını sağladı. FED Aralık ayında gerçekleştirilecek olan bu yılın son toplantısında para politikasını sıkılaştırmaya hazırlanıyor ve bu durum, en az 2005'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkan doları destekliyor.



 



 



kaynak:milliyet








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