Altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı. İşte çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki son durum.



Altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı ve 146 lira seviyesinde dengelendi. Dolar/TL'de yükselişin etkisiyle cuma günü 146 seviyesinin de üstüne çıkan gram altın fiyatı geçen haftayı yüzde 1,3 değer kazancıyla 145,9 liradan tamamlamıştı.







Gram altın fiyatı yeni haftaya yükselişle merhaba demesinin ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 10 artışla 146 lira seviyesinde. Kapalıçarşıdan çeyrek altın fiyatı 240 lira, Cumhuriyet altınının fiyatı ise 977 lira seviyesinde.







kaynak:fortuneturkey