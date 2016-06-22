

Altın fiyatları iki günlük kaybın ardından bugün yükselişe geçecek mi merakla bekleniyor. Çeyrek altın fiyatları, altın fiyatlarının gerilemesiyle birlikte iki gündür 4 liralık bir kayıp yaşadı. Piyasada hem hediyelik hem de yatırım amaçlı en çok tercih edilen ürünlerden olan Çeyrek altın fiyatları merakla takip ediliyor. Peki Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum







Çeyrek altın fiyatları yükselen grafiğini geçtiğimiz günlerde kayıplarla sürdürdü. Altın yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın, altın fiyatlarının gerilemesiyle birlikle iki günlük zaman diliminde 4 lira kaybettirdi. Peki Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum ve 22 Haziran Çeyrek altın fiyatları







Çeyrek altın fiyatları bugün de düşüşte... Altının gram fiyatı dünkü düşüşün ardından bugün de yaklaşık yüzde 0,8 değer kaybederek 120 liranın altında dengelendi. Kapalıçarşı'da şu dakikalarda çeyrek altın 196 lira, Cumhuriyet altın ise 801 liradan satılıyor