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çeyrek altın bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Şu sıralar yatırımını altına yapan insanların en çok merak ettiği sorunun cevabı hiç süphesiz bu. Altının gram fiyatı, son iki günde görülen yatay seyrini sonlandırarak yükselişe geçti ve 123 liranın üzerinde dengelendi

Tarih : 01 Temmuz 2016, 15:14
Puan Ver : Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar?(10/10)8


Kapalıçarşı'da çeyrek altın 201 lira, cumhuriyet altın ise 822 liradan satılıyor



Altının gram fiyatı, son iki günde görülen yatay seyrini sonlandırarak yükselişe geçti ve 123 liranın üzerinde dengelendi.



Bugün Asya piyasalarında altının ons fiyatının yaklaşık yüzde 1 değer kazanarak 1.336 dolara çıkmasının etkisiyle yükselişe geçen gram altın, saat 10.30 itibarıyla 123,6 liradan işlem görüyor.








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