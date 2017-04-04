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çeyrek altın alacaklar dikkat

ÇEYREK ALTIN ALACAKLAR DİKKAT

Altının ons fiyatı 1,257 dolara yükselerek 1 haftanın en yüksek seviyesini görürken, çeyrek altın 241 liradan alıcı buldu.

Tarih : 04 Nisan 2017, 11:47
Puan Ver : Çeyrek Altın Alacaklar Dikkat(9/10)11


Altın fiyatları yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmaları ve dolardaki değer kaybına paralel olarak bir haftanın zirvesini gördü.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artıda 1,255.51 dolarda bulunuyor. Altın bugün 1,257.1 dolar ile 28 Mart'tan bu yana zirve seviyeyi gördü.



 



kaynak:hürriyet








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