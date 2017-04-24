ÇEYREK ALTIN 241 LİRADAN SATILIYOR
Altının ons fiyatı, Fransa seçimleri sonrası iki haftanın dibini gördü. Çeyrek atın ise 241 liradan işlem görüyor.
Altın fiyatları Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu merkez aday Emmanuel Macron'un geçmesinin ardından yatırımcıların güvenli liman varlıklardan çıkmasına paralel olarak yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine indi.
Bugün en düşük 1,265.9 dolar düzeyini gören altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.7 ekside 1,275.46 dolarda bulunuyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı yüzde 2,13 düşüşle 147 liradan işlem görürken; çeyrek altın 241 liradan, cumhuriyet altını ise bin 12 liradan işlem görüyor.
kaynak:hürriyet
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