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çeyrek altı fiyatları düşüyor mu?

ÇEYREK ALTI FİYATLARI DÜŞÜYOR MU?

Altın fiyatlarının düşmesinin ardından yatırımcının en çok takip ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın fiyatları da gerilemeye başladı.

Tarih : 23 Aralık 2016, 09:19
Puan Ver : Çeyrek Altı Fiyatları Düşüyor Mu?(7/10)9


Altın fiyatları, piyasada tatil dönemi dolayısıyla düşen hacimle yatay bir hareket gerçekleştirirken, dolar endeksi 14 yılın zirvesinden hafif bir düşüş gerçekleştirdi. Spot altının ons fiyatı çok değişmeyerek 1,131.54 dolardan işlem gördü.

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,47 azalışla 127,60 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 210,00 lira, Cumhuriyet altını 860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,47 düşüşle 127,60 liradan işlem gördü.



 



kaynak:hürriyet








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