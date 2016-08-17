

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.



Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen pazar günü Düzova Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda YDG-H üyesi olduğu saptanan M.A., A.K., M.A., A.G., G.F. ve F.A. gözaltına alındı. Evlerinde otomatik silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirilen şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın ifadelerini alması ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 6 şüpheli, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.