

Suruç saldırısıyla sarsılan Türkiye, dün sabah Şanlıurfa'dan gelen haberle yasa boğuldu. Ceylanpınar Emniyet'inde görevli polis memurları Feyyaz Yumuşak (24) ile Okan Acar (25), birlikte kaldıkları evde başlarından kurşunlanarak öldürüldü.



Meslektaşlarına ulaşamayan mesai arkadaşları, iki polisin Kepez Mahallesi TOKİ Konutları'nda ortak kiraladığı daireye gidince korkunç gerçekle karşılaştı. Daire kapısında herhangi bir zorlama olmaması, önce polislerden birinin arkadaşını öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Ancak öğleden sonra hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi. Örgütün silahlı kanadı HPG'ye yakın bir internet sitesinde yapılan açıklamada, “Eylemi, Suruç'taki intihar saldırısının intikamını almak için yaptık” denildi. Güvenlik güçleri 4 kişi oldukları belirlenen PKK'lıların yakalanması için operasyon başlattı. Ancak militanlar, birkaç dakika mesafedeki sınır hattından geçerek PYD denetimindeki Suriye'nin Rasulayn ilçesine kaçtı. Havanın sıcak olması sebebiyle 3 katlı evin en üst katında oturan polis memurlarının balkon kapısını açık bıraktığı; saldırganların buradan girdiği belirlendi.



TAKTİK DEĞİŞİKLİĞİ



Bu arada kimsenin silah sesi duymaması teröristlerin silahlarına susturucu taktığını ortaya çıkardı. Bu saldırı, bölücü örgütün eylemlerde taktik değişikliğine gittiğine de işaret ediyor. Bugüne kadar güvenlik güçlerine yönelik açık çatışma veya vur-kaç taktiğini kullanan PKK'lılar, ilk kez eve girerek polisleri şehit etti. Çözüm süreciyle birlikte silahları bırakmakta direnen PKK, son günlerde saldırılarını artırmıştı. Pazartesi günü Adıyaman'da bir onbaşıyı şehit eden teröristler, bir yandan da yakıp yıkmaya devam ediyor. Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Yenibaş Jandarma Karakolu'na uzun namlulu silahlarla ateş açan örgüt militanları, Iğdır-Erzurum karayolunu barikat kurarak kesti; 12 tır, kamyon ve otomobili ateşe verdi.



“DİKKAT ET”



Feyyaz Yumuşak, Kırşehir'liydi. Kaman'a bağlı Kargın Yenice köyünde yaşayan baba Mustafa Yumuşak, “En son Suruç'ta patlama olduğunda aradım. 'Oğlum dikkat et, kendine' demiştim. Sabah acı haberi geldi. Doğu görevinin bitmesine 1 yıl kalmıştı. Evlendirmek istedik 'Doğu görevini bitireyim, gelince nişanlanırım' cevabını vermişti” derken gözyaşlarına boğuldu.