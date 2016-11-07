

İdo Tatlıses kısa bir süre önce 'Denk değiliz' diyerek Serkan Uçar'dan ayrılan sosyetik Ceylan Çapa'yı instagram'da markaja almıştı. Sosyetik güzeli sosyal medyadan takip etmeye başlayan İdo, ardından Çapa'nın fotoğraflarını peş peşe beğenerek 'yeni bir alk mı doğuyor' sorusunu akıllara getirmişti. Sosyetik güzel Ceylan Çapa, İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile aşk yaşadığı söylentilerini şaşırtıcı bir açıklama ile yalanladı.







Son zamanlarda Ceylan Çapa'yla hakkında çıkan aşk dedikodularına ise gülerek cevap veren Tatlıses, "Böyle bir şey olursa ilk sizin haberiniz olur" şeklinde konuştu ama konuyla ilgili Ceylan Çapa'dan hiç beklenmedik bir açıklama geldi.