

Hükümetin uygulamaya koyduğu "çeyiz hesabı", yoğun ilgi gördü. Uygulamanın başladığı 18 Nisan'dan 31 Temmuz'a kadar 12 bin 900 kişinin çeyiz hesabına başvuru yaptığı tespit edildi. Uygulamanın başladığı 18 Nisan-31 Temmuz 2016 tarihleri arasında yaklaşık 13 bin kişinin çeyiz hesabına başvuru yaptığı tespit edildi. Hesapta biriken para miktarı ise 6,5 milyon TL'yi geçtiği belirtildi.







Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, maddi sorunlar nedeniyle yuva kuramayan çiftler için hayata geçirdiği çeyiz hesabına gençlerin ilgisinin büyük olduğu belirtildi. 18 Nisan 2016 tarihinde hayata geçen uygulamanın iki aylık rakamları da belli oldu. 18 Nisan-31 Temmuz 2016 tarihleri arasında, yalnızca 3 ayda çeyiz hesabına 12 bin 900 kişi başvuru yaptı. 12 bankada açılan çeyiz hesaplarında ise 6 milyon 548 bin 980 TL para biriktiği kaydedildi.