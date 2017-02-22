Oyuncu Ceyda Düvenci saçlarını ilk kez bu kadar kısa kestirdi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.



Ceyda Düvenci şimdilerde kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak'tan hamile. Bir erkek bebek bekleyen çift, doğacak yavrularının adını Okan Ali koymaya karar verdiğini geride bıraktığımız günlerde açıklamıştı.



Hamileliğinin dördüncü ayında olan Düvenci, geçenlerde hayatında bir ilke imza attı ve saçlarını kısa kestirdi.







kaynak:gazetevatan