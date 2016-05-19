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çevre bakanlığı: iztuzu plajı boşaltılsın

ÇEVRE BAKANLIĞI: İZTUZU PLAJI BOŞALTILSIN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Başbakanlığın tahsis izniyle, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MUSKÜ) arasında 23 Mayıs 2015 tarihinde üç yıllık protokol imzaladı.

Tarih : 19 Mayıs 2016, 09:41
Puan Ver : Çevre Bakanlığı: İztuzu Plajı Boşaltılsın(6/10)5


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Başbakanlığın tahsis izniyle, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MUSKÜ) arasında 23 Mayıs 2015 tarihinde üç yıllık protokol imzaladı. Protokole, sözkonusu alanın biyolojik çeşitliliği konusunda çalışmalar yapılması, çevre sorunlarının giderilmesi, çevrenin tahrip edilmemesi için alanın kontrol altına alınması, deniz kaplumbağalarının yuvalama, rehabilitasyon, izleme ve korunmasına yönelik çalışmalar yapılması amacıyla üniversite rektörlüğüne tahsis edildiği belirtildi.



Ancak DALÇEV A.Ş plajı işletme yetkisinin kendilerinde olduğu ileri sürüp, geçen hafta plaja girip, iki numaralı büfeye yerleşti. Bunun üzerine MUSKÜ, şirketin plajı işgal ettiği iddiasıyla Ortaca Kaymakamlığı'na başvurdu. Kaymakamlık da belgelerin 7 gün içinde incelenerek karar alınması için tutanak tuttu. Bu süre dolmadan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16 Mayıs'ta Muğla Valiliği'ne yazı gönderdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, imzası bulunan Valilik kanalıyla Kaymakamlığa iletildi. Kaymakamlık, bunun üzerine jandarmaya plajın boşaltılması için talimatı verdi.








Etiketler: Çevre  Bakanlığı  İztuzu  Plajı  Boşaltılsın    haber

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