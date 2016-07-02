

Cevizin kanserle savaşmada önemli bir yere sahip olduğu iddiası gittikçe güçleniyor. ABD'li bilim insanlarının Cancer Prevention Research dergisinde yayımlanan yeni araştırmalarında, cevizin bağırsak bakterilerini faydalı şekle dönüştürdüğünü ve kolon tümörünün baskılanmasında faydalı olduğunu ortaya koydu.







PROBİYOTİK GİBİ HAREKET EDİYOR







“Sonuçlarımız, ilk kez ceviz tüketiminin kolon kanseri gelişimini azaltabileceğini gösterdi” diyen Connecticut Üniversitesi Sağlık Merkezi Baş Araştırmacısı Dr. Daniel Rosenberg, ceviz tüketmenin kanser gibi sağlık sorunları karşısında çeşitli faydalar sunduğuna dair kanıtların giderek arttığını dile getirdi. Rosenberg ayrıca bu çalışmaya göre cevizin kolonu sağlıklı hale getirmek için probiyotik gibi hareket edebildiğini, bunun sonucunda kolon tümörlerine karşı koruma sağlayabileceğini de vurguladı.



Bu çalışmada, erkek fareler, Batı tarzı diyette günlük insan tüketimine eşdeğer olan bir ons ceviz ile beslendi. Bunun sonucunda, tümörlerin sayısında ve boyutunda anlamlı bir azalma gözlendi. Ayrıca, standart fare diyeti ile beslenen ve toplam kalorilerinin %15'ini cevizden alan farelerde, tümörün sayı ve hacminde orta düzeyde azalma kaydedildi.







Kolorektal kanserin, dünyada en yaygın üçüncü kanser olduğu tahmin ediliyor; dolayısıyla çalışmanın bu bulguları, bu hastalığa karşı koruma sağlama konusunda ceviz gibi tam gıdaların rolünün geliştirilmesi ve anlaşılmasında oldukça önemli. Hayvan çalışmasının sonuçlarını ve olası mekanizmaları teyit etmek amacıyla daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulurken insanlarda yapılacak ilave çalışmalar sindirim sağlığına katkı sunan farklı bakterilerin rolünün değerlendirilmesini sağlayacak.



Bu sonuçların insanlar üzerindeki etkisini görmek amacıyla gıda tüketim şekillerini araştırabileceğimiz gelecekteki çalışmalar konusunda heyecan duyuyoruz,” diyen Dr. Rosenberg, cevizin biyoaktif bileşenleri ve/veya sinerjistik etkilerinin söz konusu sağlık faydalarını sağlayan faktörler olabileceğini dile getirdi.







CEVİZ TAM BİR ENERJİ DEPOSU







Cevizin diyetteki faydalı rolünün teyit edilmesi gerekiyor. Bu sonuçlar, kolon, meme ve prostat kanseri alanında yapılan daha önceki çalışmaları temel alıyor, bu sayede cevizin önleyici etkilerinin anlaşılması konusunda bizi bir adım daha yaklaştırıyor.







Ceviz, sağlık açısından pek çok katkısı olan önemli besin bileşenlerini içeren bir enerji deposu. Ceviz, insan vücudunun ihtiyaç duyduğu bitki bazlı omega-3 (alfa-linolenik asit) ALA içeren tek kabuklu kuruyemiş olup bir avuç ceviz (28g) magnezyum, kalsiyum, protein ve besinsel lif gibi temel besin öğelerini sağlıyor.







Çalışmanın sonuçlarının, cevizin kanser önlemedeki rolü hakkında bilgimizi artıran oldukça umut veren sonuçlar olduğunu vurgulayan California Walnut Commission(CWC) CEO'su Dennis A. Balint, “CWC, cevizin istisnai faydaları konusunda güçlü kanıtları tespit etmek için kanser araştırmalarına yatırımlar yaptı ve yapmaya devam edecek” dedi. Şu ana kadar CWC'nin desteklediği araştırmalar sonucunda hakemli dergilerde 100'den fazla yayın yapıldı.