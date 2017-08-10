ÇEVİK KUVVETE TALİMAT GİTTİ! KRAL, HACI, PATRON, TOPRAĞIM KELİMELERİ ARTIK YASAK
Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polislere, birbirlerine 'patron, başkan, abi, kanki, kral, abla, hacı, toprağım' gibi kelimelerle hitap etmemeleri uyarısı yapıldı.
Şube Müdürü imzasıyla önceki gün yayınlanan talimat yazısında, şube bünyesinde görev yapan personelin kendi aralarında hitap şekli olarak resmiyet ve hiyerarşiyle bağdaşmayan 'patron, başkan, abi, kanki, kral, abla, hacı toprağım' kelimeler kullandıkları ve bu kelimelerin personelin farklı yaş gruplarında olması sebebiyle problem oluşturduğunun görüldüğü belirtildi.
BUNDAN SONRA DEVREM...
Yazıda, şube personelinin birbirlerine hitap şekli olarak 'patron, başkan, abi, kanki, kral, abla, hacı toprağım' gibi başka anlamlara gelen kelimeler kullanmalarının aralarında iletişim sorunu meydana getirdiğine dikkat çekildi. Bu kelimeler yerine çevik kuvvet polislerinin kendisi ile aynı yıl göreve başlayan personele 'Devrem', kendisinden önce göreve başlayan personele 'Üst devrem', kendisinden sonra göreve başlayan personele ise 'Alt devrem' şeklinde hitap etmesi gerektiği belirtilerek konuyla ilgili gerekli seminerin Eğitim Büro Amirliği tarafından verileceği vurgulandı.Kaynak: Hürriyet
Kaynak: haberinburada
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