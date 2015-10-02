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ÇEVİK KUVVET OTOBÜSÜ DEVRİLDİ!


ÇEVİK KUVVET OTOBÜSÜ DEVRİLDİ!
Tarih : 02 Ekim 2015, 14:17
Puan Ver : Çevik Kuvvet Otobüsü Devrildi!(0/10)


Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çevik kuvvet polislerini taşıyan aracın Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde devrilmesi sonucu 7 polis hafif yaralandı.



Alınan bilgiye göre, çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs, Gabanlar mevkisinde devrildi.



Kazada, 7 çevik kuvvet polisi hafif yaralandı. Ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Olay yerine gelen Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, incelemelerde bulundu.








Etiketler: Çevik  Kuvvet  Otobüsü  Devrildi    haber

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