ÇEVİK KUVVET OTOBÜSÜ DEVRİLDİ!
Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çevik kuvvet polislerini taşıyan aracın Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde devrilmesi sonucu 7 polis hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs, Gabanlar mevkisinde devrildi.
Kazada, 7 çevik kuvvet polisi hafif yaralandı. Ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerine gelen Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, incelemelerde bulundu.
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