

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV televizyonunda yeni sistem ve referandum sonrası AK Parti içindeki değerlendirmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yeni sistemde her partinin bütün toplumsal kesimlere ulaşmak zorunda olduğunu belirterek bu durumun kendi işlerini zorlaştırabileceğini, rekabeti de artırabileceğini söyledi.







Cevdet Yılmaz şunları söyledi:







"SONUÇLARI DEĞERLENDİRİYORUZ"







Saha çalışmalarıyla sonuçları değerlendiriyoruz. Seçimin sonuçlarını hem genel anlamda hem de bölgesel anlamda gerçekleştirmiş olacağız. Seçmenin mesajlarını çok iyi takip etmeniz lazım. AK Parti'nin başarısı zaten burada.







BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ SONUÇLAR







Büyükşehirlerle ilgili ilk aşamada bir değerlendirme yapabiliyoruz. Daha fazla ekonomik meselelerin tartışılması gerektiğini söyleyebilirim. Bu konularda daha detaylı çalışmalar yapmamız gerekiyor. İstihdam meselesi, küresel krizin etkisiyle bütün dünyada büyüme hızlarında düşüş söz konusu. Bunun bize de yansımaları var.







kaynak:habertürk