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cevdet yılmaz: yeni sistemde işimiz zorlaşabilir

CEVDET YILMAZ: YENİ SİSTEMDE İŞİMİZ ZORLAŞABİLİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni sistemle birlikte rekabetin artacağını, bu durumun Türkiye için kazanç olacağını söyledi

Tarih : 22 Nisan 2017, 09:33
Puan Ver : Cevdet Yılmaz: Yeni Sistemde İşimiz Zorlaşabilir(7/10)9


 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV televizyonunda yeni sistem ve referandum sonrası AK Parti içindeki değerlendirmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yeni sistemde her partinin bütün toplumsal kesimlere ulaşmak zorunda olduğunu belirterek bu durumun kendi işlerini zorlaştırabileceğini, rekabeti de artırabileceğini söyledi.



Cevdet Yılmaz şunları söyledi:



"SONUÇLARI DEĞERLENDİRİYORUZ"



Saha çalışmalarıyla sonuçları değerlendiriyoruz. Seçimin sonuçlarını hem genel anlamda hem de bölgesel anlamda gerçekleştirmiş olacağız. Seçmenin mesajlarını çok iyi takip etmeniz lazım. AK Parti'nin başarısı zaten burada.



BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ SONUÇLAR



Büyükşehirlerle ilgili ilk aşamada bir değerlendirme yapabiliyoruz. Daha fazla ekonomik meselelerin tartışılması gerektiğini söyleyebilirim. Bu konularda daha detaylı çalışmalar yapmamız gerekiyor. İstihdam meselesi, küresel krizin etkisiyle bütün dünyada büyüme hızlarında düşüş söz konusu. Bunun bize de yansımaları var.



 



kaynak:habertürk








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