

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Habertürk TV'de Aysun Torun'un sorularını yanıtladı. Yılmaz, OHAL kararından darbe girişimine kadar birçok konuya değindi.







Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın konuşmasından notlar;







* MGK'da bütün hususlar ele alınacaktır. Önemli bir badireyi atlattık ancak tam anlamıyla atlatmış değiliz. Bir daha böyle hadiselerin yaşanmaması adına belli tedbirlerin yapılması gerekiyor.







* Milli Güvenlik Kurulumuz toplandı. Bakanlar Kurulumuz toplanacak. Önemli bir gün. Mutlaka belirli kararların alınması gerekiyor. Gerekli olan neyse MGK ona karar verecektir. OHAL için MGK değerlendirecek. Olağanüstü hal de hukukun bir parçası. Buna ihtiyaç var diye değerlendirirse MGK adım atabilir. Mevcut kurallarla belki de değerlendirebilir. Onu hep birlikte göreceğiz.







* Ankara'daydım, biraz geç öğrendim. Uzun süre boyunca inanamadım. Yeni nesil de malesef bununla tanışmak durumunda kaldı. Çok yara verici bir hadise. Milletimiz siyasi partileri ve medyasıyla sahip çıktı. Eyvah dedim, bir nesil kayboldu. Ama daha sonra olan gelişmelerle değişti.







* Provakasyonlara karşı dikkatli olmalıyız. Olayın ölçeği çok büyük, buna yönelik tedbir düşünülebilir. Noktasal bir takım eylemler mümkün, dikkatli olmalıyız. Kitlesel kalkışma püskürtüldü. Bu iş bağlanıncaya kadar da bu uyanık halimizi devam ettirmeliyiz.







* Genel anlamda değerlendirmeler var. Uyanık olmak, meydanları boş bırakmamak durumundayız. Halkımızdan ricam şu; lütfen parti siyasetini bir kenarı koyalım, gün o gün değil, farklılıklarımızı ortaya koyma günü değil. Çok değişik sesler olmalı.







* Normal bir siyasi tartışma farklılıklar her zaman önümüzdeki süreçte yapılabilir. Ama gün farklılıkların altını çizme günü değil.







* Bu FETÖ'cü terör yapılanması devlet içinde devlet oluşturan bir yapılandırma. Bu yapılanma çok uzun bir geçmişe dayanıyor. Dolayısıyla bununla mücadele de köklü bir mücadele olmak durumunda. Bu mücadeleyi elbette hukuk içinde yapacağız. İstihbarat çalışmalarından başka çalışmalara kadar bütün birikimler kontrol edilecek. Bu mücadeleyi hukuk içerisinde yapacağız.







* Acımasız bir şekilde insanlarımızı katleden, Meclis'imizi bombalayan bu yapılanmayı bütün kurumlardan temizlemek zorundayız.







* Ekonomimiz çok şükür, makro ekonomik temellerimiz sağlam. Bütçemiz gerçekten çok iyi idare ediyor. İstihdam üretmeye devam ediyoruz. Zaten saldıranların hedeflerinden biri ekonomimizdi. Türkiye inşallah en kısa sürede bu badireleri atlatacaktır. Daha iyi bir noktaya gidecektir. Güçlü hukuk devleti ekonomimizin temelidir.







* (Mehmet Dişli hakkında) Suçlar bireyseldir. Kimse bir yakınının suçundan sorumlu tutulamaz. Bir yakınından dolayı bir kimseyi zan altında tutmak doğru değil. Nasıl bir tavır gösterdiği önemli.



