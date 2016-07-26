

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı.







Çetinkaya konuşmasında şunları söyledi: “Global piyasalarda gelişmiş ülke merkez bankalarının destekleyici önlem alabileceği ve Fed'in faiz artırımını seneye ötelediği beklentisi risk iştahını artırdı.







Yakın dönemde gelişmiş ülkelerde uzun vadeli faizlerin tarihsel düşüklere gerilemesiyle gelişmekte olan ülke bono piyasalarına portföy girişleri oldu.







"BELİRSİZLİKLERİN ETKİSİ GEÇİCİ"







Sadeleşme süreci Türkiye'ye ilişkin risk algılarını sınırladı. Merkez Bankası olarak piyasa derinliği ve fiyat oluşumunu takip ederek ihtiyaç duyulacak tüm önlemleri alacağız. Küresel risk iştahının olumlu seyri ve alınan tedbirler sayesinde yurt içi belirsizliklerin etkisinin geçici ve sınırlı olacağını değerlendiriyoruz. Ayrıca tasarlanan yapısal reformların uygulamaya geçilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırarak Türkiye ekonomisine ilişkin algılamaları olumlu yönde destekleyeceğini hatırlatmak isterim.







"YABANCI YATIRIMCILARLA TOPLANTILAR YAPILACAK"







İlerleyen dönemde yatırımcı ve analistlerle teknik görüşmeler başlayacak, yurtdışında yatırımcılarla düzenli toplantılar yapılacak.







"SADELEŞTİRMEYİ MAKUL SÜREDE BİTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"







Makul zaman diliminde sadeleştirmeyi sonuçlandırmayı amaçlıyoruz. Sadeleşmenin ne kadar hızla sonuçlandırılacağına finansal istikrar ve enflasyonu etkileyen unsurlar belirleyici olacak.







YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ







Enflasyon tahminlerinde değişiklik yapılmadı. 2016'da yüzde 7,5'e, 2017 yılında yüzde 6'ya geriledikten sonra 2018'de yüzde 5'te istikrar kazanacak.







Gıda enflasyon tahmini yıl sonu için yüzde 9'dan yüzde 8'e revize edildi. Ham petrol fiyatları yukarı yönlü güncellendi, 40 dolardan 44 dolara yükseltildi."